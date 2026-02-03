Омск-Информ
·Происшествия

Автобус в Омске внезапно начал дымиться

Причина происшествия пока неизвестна.

Сегодня в Омске задымился автобус. Как сообщают в соцсетях очевидцы, это произошло около остановки «Госпиталь».

Омичи опубликовали видео происшествия. Судя по этим кадрам, дым исходит от задней части автобуса.

Подробности происшествия пока неизвестны.

