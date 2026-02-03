Под Омском ушла из жизни «легенда культурной отрасли»

Она скончалась на 86-м году жизни.

Фото: vk.com/mbucksomr

В Омском районе скончалась руководитель культурно-досугового центра Покровского сельского поселения Нина Коваленко. Об этом рассказали в ЦКС Омского района.

Известно, что покойная стояла во главе учреждения более тридцати лет, посвятив значительную часть своей жизни воспитательной работе с местными подростками и молодежью.

– Под ее руководством учреждение осуществляло многоаспектную деятельность, главным приоритетом являлась работа с детьми, подростками и молодежью, – рассказали в ЦКС.

Благодаря высокому профессионализму и многолетнему труду Нина Коваленко неоднократно отмечалась ведомственными знаками отличия, в том числе знаком «Патриот России» и специальным призом «Легенда отрасли». Также ее заслуги отмечены наградой «Ветеран труда Омской области».

Коваленко ушла на 86-м году жизни. Информация о дате и времени церемонии прощания с выдающимся деятелем культуры пока отсутствует.