В Омской области нашли 7 тыс. километров бесхозного газопровода

Прокуратурой Оконешниковского района Омской области выявлены нарушения законодательства о муниципальной собственности администрацией Красовского сельского поселения. Об этом рассказали в прокуратуре Омской области.
Выяснилось, что на территории села Красовка находятся три газовые магистрали общей длиной более 7,3 тыс. километров, обеспечивающих газом организации и местное население.
Местные власти длительное время игнорировали необходимость постановки этих коммуникаций на учет в статусе бесхозных, из-за чего состояние сетей оставалось неконтролируемым, техническое обслуживание и ремонт не проводились, что создавало риск чрезвычайных ситуаций.
Чтобы устранить недостатки и гарантировать права граждан на надежное снабжение газом, прокурор инициировал судебный иск с требованием обязать администрацию Красовского сельсовета провести оформление газораспределительных сетей как бесхозяйных.
Иск прокуратуры был полностью удовлетворен судом. Контроль над исполнением судебного постановления осуществляет прокуратура.