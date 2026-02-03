Крупные омские компании ищут покупателей в Дубае

На международной выставке продуктов приняли участие три компании из Омска.

Фото: Центр поддержки экспорта Омской области.

Три омские компании участвовали в престижной международной выставке продуктов питания Gulfood в рамках всероссийской экспозиции «Сделано в России». Они представили продукцию местных производителей и смогли наладить сотрудничество с зарубежными покупателями, сообщили в минэкономразвития Омской области.

Международная площадка Gulfood объединила более тысячи компаний из 190 государств. Омские участники выставки: изготовитель долго хранящихся хлебобулочных изделий ООО «Ризык», производитель закусочной продукции торговой марки «Сиббалт» (ООО «Сибснэк»), поставщик сельскохозяйственной продукции ООО «Зерновые линии».

Для компании «Ризык» эта экспозиция стала первым международным мероприятием подобного масштаба. Производитель провел активные презентации и организовывал массовые дегустационные сессии, представляя публике как сами товары, так и особенности их потребления.

– Участие в Gulfood стало для нас знаковым событием и важным шагом в реализации стратегии международной экспансии. Результаты превзошли ожидания: мы собрали более 50 качественных контактов от дистрибьюторов из ОАЭ, стран Персидского залива, Индии, Малайзии и Европы. Это подтверждает, что российский продукт востребован на мировом уровне, – рассказали в компании.

Помимо этого, участники встречи отметили вкусовые характеристики омской продукции, что дало компаниям решимость масштабироваться до мирового уровня.

– Сотни положительных отзывов о вкусовых характеристиках дали нам четкое понимание вектора развития и уверенность в том, что наш успешный отечественный опыт можно масштабировать на зарубежные рынки, – отметила представитель компании.

Все дни работы выставки омские производители вели активную работу с потенциальными партнерами, проводили переговоры и договорились о будущих контрактах. Компании оценили международный спрос на свою продукцию и сформулировали дальнейшую стратегию продвижения на зарубежных рынках. Участие на выставке омских компаний стало возможно при поддержке Российского экспортного центра.