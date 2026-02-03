Омичка, которая вспорола сестре живот, как в боевике, получила условный срок

Рана оказалась не смертельной.

полиция

Советский районный суд Омска вынес приговор женщине, которая ранила ножом сестру после совместного просмотра кино. Омичку приговорили к 2,5 года условно с испытательным сроком.

Напомним, преступление произошло вечером 27 октября в доме на улице Нефтезаводской. Две сестры, 55 и 53 лет, выпивали и смотрели боевик в честь возвращения младшей с вахты. Когда один персонаж фильма ударил ножом другого, старшая сестра начала подначивать младшую, говоря, что та не способна на такое и не может ранить человека. Младшая тут же доказала обратное – схватила нож и ударила им старшую в живот.

Женщина выжила. Ее рану квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Отметим, что в суде сестра признала вину. Однако у нее еще есть шанс обжаловать приговор.