·Общество

Омичей попросили «стучать» на торговцев святой водой

При этом продавать воду в бутылках никто не запрещает.

Русская православная церковь категорически запрещает продажу освященной воды, заявил представитель Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) в беседе с РИА «Новости».

Священнослужитель пояснил, что торговля святыней противоречит церковным правилам и нарушает установленные каноны, однако наполненные святой водой бутылки под запрет не попадают.

– Категорически запрещено. Другое дело – люди приходят, пытаются какую-то бутылку приобрести. Но бутылка – это уже товар. У нее стоимость, и ее можно продать и попросить пожертвование дополнительное за бутылку, за тару. Это нормально, – рассказал иеромонах.

Верующим рекомендовано избегать случаев торговли святой водой и сообщать соответствующим органам о выявленных нарушениях закона.

