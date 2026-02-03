Омича оштрафовали за пентаграмму

Мужчина нарушил закон в интернете.

Фото создано при помощи ИИ

В минувшую пятницу, 30 января, Ленинский районный суд Омска признал местного жителя виновным в демонстрации запрещенной символики. Мужчина опубликовал у себя на странице в интернете изображение перевернутой пятиконечной звезды (пентаграмма), обращенной двумя лучами вверх. Это символ «Международного движения сатанизма»*.

Нарушение обнаружили сотрудники ЦПЭ УМВД России по Омской области. В суде омич признал вину. В наказание его оштрафовали на 2000 рублей.

* Движение признанно экстремистским, и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного Суда Российской Федерации № АКПИ25-416с от 23 июля 2025 года.