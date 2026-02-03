Омский бизнесмен получил крупный штраф за хранение контрафактных сигарет

Немаркированную «табачку» на миллионы рублей он хранил в различных помещениях, торговых точках и автомобиле.

Фото создано при помощи ИИ

Ленинский районный суд Омска вынес решение по делу Эдуарда Дереги, обвиненного в нелегальном обороте табачной продукции без обязательной маркировки.

По данным суда, в период с января 2023-го по ноябрь 2024 года мужчина незаконно хранил сигареты общим количеством более 29 тыс. пачек на общую сумму свыше 3,8 млн рублей. Табачные изделия находились в разных помещениях, торговых точках, гараже и автомобиле BMW, зарегистрированных в Ленинском округе Омска.

В зале суда Дерега признал вину полностью. Суд назначил обвиняемому штраф 400 тыс. рублей.

Изъятые партии сигарет переданы сотрудникам полиции для дальнейшего изучения в рамках отдельного уголовного дела, связанного с неизвестным лицом, продавшим партию Дереге.

Отметим, что ранее осужденный являлся руководителем и учредителем ООО Компания «Стройсервис», занимающегося ресторанной деятельностью. Компания просуществовала 10 лет и была ликвидирована в 2012 году.