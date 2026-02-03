Омские хирурги освоили технологию сложной операции на сосудах

Врачи омской МСЧ № 4 выполнили операцию, подарившую надежду пациентам с терминальной стадией хронической болезни почек. Врачи сумели восстановить работоспособность венозно-артериального шунта, необходимого для прохождения гемодиализа, заблокированную кровяным сгустком, сообщили в Минздраве Омской области.
Пациенты с нарушением функций почек зависят исключительно от процедур гемодиализа, в процессе которых кровь фильтруется специальным аппаратом.
– Хирурги искусственно создают таким больным соединение между артерией и веной на предплечье, через которое производится забор и возврат крови во время диализа (артериовенозную фистулу). Образование тромба приводит к внезапному прекращению кровотока в фистуле, в такой ситуации пациент теряет доступ к жизненно необходимому лечению, – объяснили в министерстве здравоохранения.
Врачи отделения рентгенохирургии медицинского учреждения выполнили сложную операцию, устранив проблему наименее травматичным способом. Традиционный хирургический подход заменен современным малоинвазивным (без большого разреза) методом восстановления кровообращения в пораженном участке.
– Под местной анестезией через минимальный прокол в фистулу вводится специальный катетер. Под контролем рентгена врач находит место закупорки и восстанавливает просвет сосуда, – рассказали в минздраве.
После участки сужения расширяют специальным баллоном, расширяющимся под высоким давлением.
В министерстве также отметили, что при традиционном методе пациент восстанавливается неделями, а при инновационном – необходимый гемодиализ можно проводить сразу после операции. Это позволяет быстрее возвращать пациентов к нормальному графику лечения, не обрекая его на длительное ожидание и восстановление.