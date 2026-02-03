Омский НПЗ поддержал соревнования юных хоккеисток из разных регионов Сибири

Турнир «Жемчужный конек» не имеет аналогов за Уралом и служит подготовительным этапом для участия во всероссийских соревнованиях.

Фото: Григорий Овесов В хоккейной академии «Авангард» завершился межрегиональный турнир для девочек «Жемчужный конек». Соревнования проходят по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» при поддержке Омского НПЗ. В турнире участвовали 70 юных спортсменок в возрасте 10–14 лет из Омска, Братска Иркутской области и Татарска Новосибирской области. Турнир не имеет аналогов за Уралом и служит подготовительным этапом для участия во всероссийских соревнованиях «Золотая шайба». Победу в игре одержала хоккейная команда «Омские рыси». Звание лучшего нападающего турнира завоевала омичка Полина Мух. Отличившимися в своих игровых позициях признаны защитник Айдана Сыздыкова из команды «Пантеры» и вратарь Дарина Жирных (команда «Братчанка).

Турнир является частью проекта «Хоккей для всех». Это совместная инициатива Федерации хоккея Омской области, регионального министерства спорта и Омского НПЗ, которая в этом году впервые вышла на межрегиональный уровень. Соревнования проводятся в Омске во второй раз, при этом география турнира уже расширилась, а количество участников выросло вдвое. Как подчеркнул президент Федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков, такие результаты были бы невозможны без постоянной системной поддержки со стороны Омского НПЗ.

– Поддержка массового спорта – одно из ключевых направлений социальной политики предприятия. В рамках программы «Родные города» мы оказываем содействие проекту «Хоккей для всех» уже четвертый год. В нем приняли участие уже более десяти тысяч человек. Однако главная значимость инициативы – в формировании у юных спортсменов таких качеств, как упорство и воля к победе. Эти навыки остаются с ними на всю жизнь и, что немаловажно, ценятся в коллективе нашего предприятия, – отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.

Перед региональным минспорта стоит задача по созданию целостной системы любительского хоккея.

– Благодаря поддержке Омского НПЗ в регионе проводятся любительские соревнования круглый год, дающие шанс каждому ребенку проявить себя. Это меняет ситуацию даже в женском хоккее, который только набирает свою популярность. Сегодня в это направление вовлечено уже более 100 омских хоккеисток, – сказал министр спорта Омской области Алексей Ленберг.

Добавим, что весной в рамках проекта «Хоккей для всех» пройдут соревнования по любительскому хоккею среди женских команд «КосмоОмск», детское первенство им. Евгения Хацея, а также турнир среди лучших студенческих команд.