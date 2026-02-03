Преследовал жертву: омич жестоко убил друга из-за ревности

До этого он неоднократно обворовывал магазин.

omskinform.ru

Первомайский районный суд Омска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 29-летнего жителя города, признанного виновным по четырем статьям УК РФ. Суд признал, что подсудимый виновен в грабеже, разбое, угрозе убийством и убийстве, сообщили в прокуратуре Омской области.

Установлено, что ночью 11 марта 2024 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновал свою девушку к собственному другу. Ревнивый омич напал на друга с ножом, угрожая убить. Из страха за собственную безопасность потерпевший попытался сбежать, однако осужденный настиг жертву и заколол его ножом. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Ранее, 3 марта 2024 года, этот же мужчина, будучи пьяным, проник в магазин, откуда забрал бутылку коньяка, проигнорировав требование продавца оплатить товар. Через некоторое время нарушитель вернулся в торговую точку, продолжив красть продукты, при этом бросил бутылку алкоголя в лицо сотруднику магазина, пытавшемуся остановить негодяя.

Подсудимый отказался признать вину в предъявленных обвинениях.

Прокуратура настаивала на назначении наказания в виде 15 лет тюремного заключения, однако суд постановил ограничиться десятилетним сроком отбывания наказания в колонии строгого режима. Осужденный обязан возместить семье жертвы компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.