Омская область стала шестой по количеству иностранных студентов

Омская область вошла в топ-6 российских регионов по количеству иностранных студентов в 2025 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования России.

В прошлом году в омских вузах учились 9400 иностранцев. Это 12,6 % от всех студентов региона.

Наш регион опередили только Москва (98 976 иностранцев), Санкт-Петербург (36 790), Татарстан (17 591), Томская (12 161) и Свердловская области (10 068). Отметим, что всего в России насчитали более 402 тыс. иностранных студентов.

Отметим, что в российские вузы поступили жители 179 стран. Большинство из них из Казахстана, Туркменистана, Китая, Узбекистана, Индии, Таджикистана, Беларуси, Киргизии, Азербайджана и Ирана. Чаще всего иностранцы выбирают для изучения медицину, экономику, менеджмент, стоматологию и педагогику.