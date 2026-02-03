Омские налоговики официально заявили о закрытии отделений

Жителям региона рассказали, куда теперь обращаться.

Omskinform.ru

Сегодня, 3 февраля, УФНС России по Омской области сообщило о закрытии территориальных подразделений налоговых органов в городах Исилькуль, Калачинск, Тара и селе Азово с 2 марта. Изменения направлены на оптимизацию структуры и повышение эффективности работы межрайонных инспекций № 8 и 9.

При этом налоговые службы подчеркнули, что прекращение работы отделений не повредит доступу жителей к государственным услугам, оказываемым налоговиками.

Получение необходимых документов и консультации граждане смогут продолжить в Межрайонной инспекции № 8, расположенной по адресу: улица Б. Катышева, 27, в Омске либо в МФЦ по адресам: город Исилькуль, улица Коммунистическая, 14, и село Азово, площадь Возрождения, 3.

Также соответствующие услуги предоставляются в Межрайонной инспекции № 9, находящейся по адресу: улица Магистральная, 82б, в Омске или в МФЦ по адресам: город Калачинск, улица Ленина, 49, или в городе Таре, улица Ленина, 68б.

Предварительно записаться на прием в налоговую службу можно онлайн через специальный сервис на сайте ФНС России.