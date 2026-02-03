Омичей предупредили об опасности перерасчета за отопление

Под «маской» управляющей компании и тепловиков могут скрываться мошенники.

Фото: Freepik.com

Сегодня, 3 февраля, омичей предупредили о распространении мошеннических сообщений о якобы перерасчете средств за оплату отопления. Об этом рассказали в сервисе сбора сведений о мошенниках «Мошеловка».

В тексте сообщения, отправляемого от имени управляющих компаний, расчетных центров ЖКХ или иных коммунальных служб, указывается сумма возврата в размере 3200 рублей, якобы накопившаяся за январь. Получателям предлагают подтвердить личные данные, перейдя по указанной ссылке.

– Вам положен возврат 3200 рублей за переплату по отоплению в январе. Для зачисления подтвердите данные по ссылке, – приводит пример сервис.

Однако переход по предложенной ссылке перенаправляет пользователей на специально созданные фишинговые страницы, цель которых – украсть реквизиты банковских карт или пароли от «Госуслуг».

Специалисты призывают население проявлять особую осторожность в феврале, поскольку подобные схемы становятся особенно популярными в зимний сезон, из-за высоких платежей за теплоснабжение.