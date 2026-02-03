Омск-Информ
·Спорт

Депутат Кузюков возглавил омский Центр паралимпийской подготовки

Предыдущий директор, который проработал больше десятка лет, уволился.

Сергей Ещенко покинул пост руководителя омского Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки. Его место занял 38-летний депутат горсовета, паралимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта по фехтованию на колясках Александр Кузюков.

– Сегодня на еженедельном аппаратном совещании у министра спорта Омской области Алексея Ленберга был представлен новый руководитель Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки, – сообщили в центре.

Отметим, что Ещенко был директором центра почти 13 лет. Он ушел в отставку в середине января.

