·Происшествия

Прокатился по асфальту: омич вывалился из машины на полном ходу

Это стало следствием дорожно-транспортного происшествия.

Вчера утром на улице Крупской в Омске случилось ДТП. Столкнулись три автомобиля.

Как рассказали «Омск-информу» в ГИБДД, авария произошла из-за несоблюдения очередности проезда. В ДТП никто не пострадал.

По словам очевидцев, к аварии привело нарушение правил дорожного движения водителем «Лады». В соцсетях также появилась видеозапись этой аварии. На ней запечатлено, как водитель автомобиля «Лада» на ходу вылетел из машины и едва не угодил под колеса другой.

