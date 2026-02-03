Омск-Информ
·Общество

В ОмГАУ пройдет региональная олимпиада школьников по генетике

Результаты олимпиады дадут дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина приглашает учащихся 9–11 классов проявить свои знания в одной из самых перспективных наук современности – генетике. Мероприятие рассчитано на молодых людей, которые увлекаются и хотят положить это увлечение в основу своей будущей профессии.

Стартует олимпиада 21 марта. На первом этапе, который будет проводиться в онлайн-формате, участникам будет предложено ответить на 30 вопросов  заданий-квизов. На втором этапе школьникам предстоит решить практико-ориентированные задачи с учетом конкретных ситуаций. 

Все участники олимпиады получат электронные сертификаты, а победители и призеры – дипломы. Результаты олимпиады дадут дополнительные баллы при поступлении в Омский ГАУ.

