·Экономика/Бизнес

В Омске продают цех, «прошедший» ковид и СВО

Помещение оценили в 4,9 млн рублей.

В Омске выставили на торги помещение пошивочного цеха компании «Умапро» на проспекте Маркса. По данным платформы «Российского аукционного дома», начальная цена лота составила 4,9 млн рублей.

Площадь помещения – 187,7 кв. м. По данным РБК Омск, заявки от потенциальных покупателей принимаются до 11 марта.

Отметим, что «Умапро» было зарегистрировано в 2015 году. В пандемию компания шила маски, одноразовые халаты, комбинезоны и бахилы для медиков. После начала СВО переориентировалась на производство спальных мешков, маскировочных костюмов и дождевиков для военнослужащих.

Однако в 2024 году выручка компании сократилась на 91 %. Убыток достиг 1,7 млн рублей. С чем связано столь резкое падение доходов, не называется.

