Просчитался: учитель математики украл посуду в торговом центре

Мужчину быстро поймали.

Фото: vk.com/55mvd

В одном из кафе Омска произошла кража. Как сообщают полицейские, жертвой вора стала 25-летняя девушка. После похода по торговому центру, она зашла в кафе на фудкорте. Там девушка оставила вещи без присмотра, когда забирала заказ.

Вернувшись к столику, она обнаружила пропажу пакета, в котором были керамическая посуда и микрофоны. Омичка обратилась с заявлением в полицию. Ущерб она оценила в 27 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи камер видеонаблюдения и вычислили вора. Им оказался преподаватель математики из частной школы.

Ранее проблем с законом он не имел. Мотив своего поступка он объяснить не смог.

На учителя завели уголовное дело.