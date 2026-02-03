Омичка внезапно потеряла сознание прямо на улице.

omskinform.ru

В Омске судебный пристав спас жизнь молодой девушке, которая внезапно потеряла сознание прямо на улице. Об этом рассказали в ГУФССП России по Омской области.

Ведущий специалист-эксперт отдела по работе с обращениями граждан и организаций Евгений Кутлунин, возвращаясь с обеда, заметил, как идущая впереди девушка внезапно потеряла сознание и упала лицом в снег.

Евгений перевернул пострадавшую, чтобы она не задохнулась, и вызвал бригаду скорой помощи. Когда у девушки начались судороги, он организовал очевидцев и помог перенести ее в теплое помещение, чтобы избежать обморожения.

Очнувшись, омичка попросила дать ей таблетки из ее сумки, но Евгений не стал давать ей препараты, опасаясь риска неправильного лечения. Девушку забрала скорая.

За пределами службы Евгений Кутлунин – примерный семьянин и молодой отец, воспитывающий 9-месячного сына. В органе принудительного исполнения мужчина работает меньше года.