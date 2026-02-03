Каждая вторая российская компания МСП завершила 2025 год с прибылью

Опубликованы результаты исследования индекса RSBI.

По итогам 2025 года на 13 процентных пунктов (п. п.), до 52 %, увеличилась доля российских компаний малого и среднего предпринимательства (МСП), закончивших год с финансовым плюсом. Об этом говорится в исследовании индекса RSBI, который совместно публикуют ПСБ, общественная организация «Опора России» и Аналитический центр НАФИ.

У 17 % компаний наблюдается значительное повышение продаж более чем на 25 % год к году (г/г), у 19 % – на 11–25 % г/г, у 16 % – менее чем на 10 % г/г. В то же время на 4 п. п. снизилось количество предпринимателей, столкнувшихся с сокращением выручки. 24 % опрошенных ожидают, что выручка останется без изменений (–7 п. п. за год). На рост выручки чаще указывали средний бизнес (74 %) и компании сферы услуг (54 %), а на ожидаемое сокращение продаж зачастую обращали внимание представители сектора торговли (38 %) и микропредприятия (35 %). При этом в декабре 60 % предпринимателей рассказали, что готовы рекомендовать открытие бизнеса своим друзьям и знакомым в текущее время. В рамках исследования индекса RSBI был проведен опрос 1764 предпринимателей.