Стало известно, чем и как украсят Омск к 23 Февраля

На украшения потратят почти 350 тысяч рублей.

Фото: мэрия

Омская мэрия утвердила стилистику оформления основных магистралей к 23 Февраля. В этом году основным символом станет изображение российского флага и звезды с датой праздника.

– Баннерные панно в преддверии праздника появятся на улице Гагарина, Комсомольском мосту и Кировской развязке. Флагами украсят Соборную площадь и улицу Ленина, – сообщили в мэрии.

Украшать город завершат уже к 16 февраля. Предпринимателям и руководителям организаций порекомендовали использовать ту же концепцию при праздничном оформлении зданий и прилегающих территорий.

Фото: мэрия

Отметим, что на портале «Госзакупки» появились два аукциона на оформление мест проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества. На изготовление флагов, монтаж флагштоков, а также их демонтаж после праздника выделили почти 122 тыс. рублей. Изготовление и монтаж баннерных панно и их последующий демонтаж обойдется в 497 тыс. рублей.

Первый аукцион выиграло ООО «Принт Маркет», снизив стоимость работ до 107,5 тыс. рублей. Победитель вторых торгов, Константин Евгеньевич Кучеренко, снизил цену до 238 тысяч.