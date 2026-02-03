Жительница Омской области избежала «уголовки» за кражу пенсии умершей свекрови

Женщину освободили от штрафа по ряду причин.

Фото: Freepik.com

Азовский районный суд Омской области завершил рассмотрение дела в отношении 33-летней жительницы региона. Женщину обвиняли в краже средств с банковского счета (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

В январе подсудимая сняла с карты недавно скончавшейся свекрови более 20 тыс. рублей. Это была пенсия, которую Социальный фонд по ошибке начислил уже после смерти пенсионерки. Несмотря на серьезность обвинения, суд принял исключительное решение.

Учитывая, что женщина воспитывает четверых детей, сама пришла с повинной, полностью вернула деньги в бюджет и активно помогала следствию, суд проявил гуманность. Сначала было назначено наказание ниже низшего предела – в виде штрафа 50 тыс. рублей, потом категорию преступления снизили до средней тяжести, а итоговым решением стало полное освобождение женщины от наказания в связи с деятельным раскаянием.

Суд также учел, что карта находилась у невестки законно. Свекровь сама отдала ее для покупок во время болезни. Приговор вступил в законную силу.