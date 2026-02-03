Омск-Информ
·Общество

Может внезапно обрушиться: еще один дом в Омске собираются срочно расселить

Изначально это планировали сделать только к концу 2031 года.

Прокуратура обратилась в суд с требованием к омским чиновникам о незамедлительном расселении многоквартирного дома по адресу: Южная, 105.

Кирпичную двухэтажку 1955 года постройки признали аварийной еще в 2024 году. Расселить дом должны были до конца 2031 года, однако жить в нем опасно.

– Техническое состояние здания, конструкции наружных стен, фундамента находятся в аварийном состоянии и создают угрозу внезапного обрушения, жизни и здоровью проживающих в нем граждан, – сообщили в прокуратуре.

Суд пока не принял решение.

Ранее также сообщалось, что в аварийной двухэтажке на 6-й Западной рухнул потолок. Это произошло в квартире престарелой омички.

