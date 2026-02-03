С начала года омичи массово бросились искать новую работу

В январе местные жители разместили более 2660 резюме.

Фото создано при помощи ИИ

В начале 2026 года в Омской области зафиксирован резкий рост активности на рынке труда. По данным регионального Кадрового центра «Работа России», жители области разместили более 2660 резюме, что на 28 % превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Наибольший интерес соискатели проявляют к оборонной промышленности, энергетике, торговле и социальной сфере. Число вакансий в обрабатывающем производстве подскочило на 31 %, в сферах здравоохранения и социальных услуг на 27,5 %, а в образовании на 9 %.

Максимальные оклады в регионе сегодня достигают 300 тыс. рублей. На такой доход могут рассчитывать опытные программисты, начальники механосборочных цехов и техники-протезисты. Отмечается, что на портале «Работа России» омичам доступно свыше 13,5 тыс. актуальных вакансий.