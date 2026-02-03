Омичи получат детские пособия в повышенном размере

Региональное отделение СФР пересчитало суммы выплат в связи с изменением прожиточного минимума.

omskinform.ru

В феврале жители Омской области получат выплаты от Социального фонда в увеличенном размере. Индексация связана с ростом прожиточного минимума с начала 2026 года. Поскольку пособия выплачиваются за предыдущий месяц, в феврале придут средства за январь, рассчитанные уже по новым нормативам.

Сегодня, 3 февраля, отделение СФР по Омской области перечислит единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям, выплату на первого ребенка до 3 лет и пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного.

В четверг, 5 февраля, омичи получат ежемесячную выплату из материнского капитала.

Тем, кто получает пособия через «Почту России», средства доставят в обычные сроки согласно графику работы почтовых отделений.