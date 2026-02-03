Омск-Информ
В бою в Новогродовке: на СВО погиб житель Омской области

Ему было 60 лет.

Вчера жители Москаленского района Омской области простились с погибшим на СВО односельчанином. В последний путь проводили Юрия Савченко.

Как сообщили в москаленском отделении «Единой России», Юрий Савченко родился 3 сентября 1963 года в деревне Ивановке Москаленского района. Окончил местную школу, потом СПТУ. Служил в рядах советской армии. Потом работал электромонтажником, в том числе вахтовиком. В 2014 году вернулся на родину в деревню Доброе Поле Москаленского района Омской области, где устроился электромонтером.

Контракт с Минобороны Юрий Савченко заключил в августе 2024 года. Служил гвардии рядовым. Погиб 29 сентября 2024 года в населенном пункте Новогродовка.

