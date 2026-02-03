Хоценко вручил бойцам в зоне СВО региональные награды и дополнительную технику

Бойцам предоставлены автомобили, в том числе бронированные, вооружение, генераторы, средства радиоэлектронной борьбы и другое необходимое снаряжение.

Фото: Ильдар Гумаров

Губернатор Омской области встретился с военнослужащими и поблагодарил их за службу. Виталий Хоценко во время рабочей поездки на подшефную региону территорию ЛНР встретился с бойцами, выполняющими задачи в зоне специальной военной операции. Глава региона пообщался с военнослужащими, отметил их боевой настрой и вручил региональные награды – медали Омской области «За участие в СВО».

Фото: Ильдар Гумаров

В ходе встречи также было передано дополнительное материально-техническое оснащение. Руководитель Омской области Виталий Хоценко сообщил, что совместно с «Народным фронтом» при участии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации бойцам предоставлены автомобили, в том числе бронированные, вооружение, генераторы, средства радиоэлектронной борьбы и другое необходимое снаряжение для выполнения боевых задач.

– Настроение у парней хорошее, боевое. Они всеми силами приближают победу нашей страны, – отметил Виталий Хоценко.

Губернатор подчеркнул, что поддержка бойцов и их семей остается одним из приоритетов работы региональных властей.