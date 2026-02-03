Омских бойцов СВО наградили медалями за заслуги

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о присвоении региональных государственных наград военнослужащим, проявившим мужество и героизм в зоне СВО. Согласно документу, который появился на сайте облправительства вчера, 2 февраля, медали «За участие в специальной военной операции» удостоены 16 человек.
Награда присуждена за заслуги по охране здоровья и спасению жизни граждан, сохранение и укрепление мира и законности, дружбы и согласия между народами на территории проведения специальной военной операции.
В списке награжденных: Николай Акилин, Жаслан Акилов, Сунхар Алибеков, Андрей Васильев, Виктор Гольман, Сайран Жусупов, Евгений Зайцев, Ууларбек Матисаев, Денис Мокшин, Александр Мысько, Артем Новиков, Андрей Плахин, Игорь Речапов, Владислав Туркин, Виктор Шулев и Юрий Ярков.