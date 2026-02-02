В материалах по делу Эпштейна оказались переписки с омскими студентками

Миллиардер и его помощница вербовали девушек из России.

Фото создано при помощи ИИ

В пятницу, 30 января, Министерство юстиции США обнародовало около 3 миллионов страниц документов по уголовному делу против финансиста Джеффри Эпштейна - американского финансиста, которому предъявлены обвинения в создании сети сексуальной эксплуатации детей. Кроме того, он обвиняется в насилии над несовершеннолетними.

Как оказалось, в опубликованных материалах встречаются упоминания Омска. В одном из документов, датированном 2012 годом, фигурирует омичка, которая в разговоре с помощницей Эпштейна Лесли Грофф рассказывает, что недавно побывала у семьи в Омске и собирается вернуться в Нью-Йорк.

- Спасибо за ваше письмо. Рада получить от вас весточку. У меня все хорошо. Я продлила свою рабочую визу на 3 года через новое агентство. Я навестила свою семью в Омске, Россия. Также я закончила семестр в университете в Москве, и через несколько месяцев получу диплом. Есть ли какая-нибудь чрезвычайная ситуация? Я все еще в Москве. Но завтра вернусь в Нью-Йорк. Я могу позвонить Джеффри завтра около 15:00, если это будет удобно. Дайте знать, - говорится в письме.

По данным из опубликованных выдержек по делу Эпштейна, миллиардер вместе с помощницей Грофф занимались вербовкой девушек в России для так называемого «острова Эпшейтна». Это частный остров на Виргинских островах США, которым финансист владел с 1998 по 2019 год.

В другой переписке, которая велась с декабря 2016 года по январь 2017 года, Эпштейн переписывается с молодой омичкой. Ее имя не раскрывается, однако из сообщений следует, что она является студенткой и проживает в общежитии. В переписке Эпштейн просил собеседницу отправлять ему фото города, чтобы иметь о нем представление. Кроме того, в одном из сообщений омичка спрашивает миллиардера о работе, которую ей предлагают.

- Извините, но не мог бы ты уточнить один момент, пожалуйста? Возможно, я что-то неправильно поняла. Стоит ли мне идти на второе собеседование или нет? Я не звонила им после нашего последнего разговора о моей работе, - написала девушка. - Нет. Я хочу, чтобы ты работала на меня, - ответил Эпштейн.

Также, финансист предлагал омичке поехать с ним в путешествие и рекомендовал взять для компании подругу.

Отметим, что Джеффри Эпштейн был арестован в 2008 году и признал себя виновным по двум обвинениям, связанным с организацией сексуального домогательства и проституции. Он провел в заключении 13 месяцев и был освобожден по сделке о признании вины. В рамках соглашения федеральные власти установили 36 жертв Эпштейна, не достигших 16 лет, которым он выплатил суммы от 50 тыс. до 1 млн долларов. В июле 2019 года Эпштейн был вновь арестован по обвинению в торговле детьми. В августе того же года его тело было обнаружено в камере.