·Общество

Перед потеплением в Омске пройдут морозы

Днем ожидается снег.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 3 февраля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –14...–19 °C.

Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Северо-восточный, восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. На дорогах – гололедица, местами ожидается изморозь. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до –21...–26 °C. Скорость юго-восточного ветра составит 4–9 м/с. На дорогах сохранится гололедица. Атмосферное давление будет расти.

