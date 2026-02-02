В Омской области создадут центр, который будет следить за каждым происшествием

Губернатор возьмет стратегическое управление, а министерство цифрового развития обеспечит техническую поддержку.

Фото: Александр Труш

На сайте областного правительства размещен проект постановления о создании координационного центра при правительстве Омской области. Сейчас документ проходит процедуру антикоррупционной экспертизы, прием заключений по ее итогам продлится до 4 февраля.

Создание центра призвано обеспечить оперативную и скоординированную работу органов власти и организаций при решении как плановых, так и внештатных ситуаций, требующих незамедлительного реагирования.

В структуре координационного центра предполагается создание нескольких ключевых подразделений. Ситуационная группа будет заниматься мониторингом и анализом инцидентов, а также оперативно передавать информацию о значимых происшествиях в регионах в координационный центр правительства РФ. Координационный совет сосредоточится на выработке предложений по стратегическим целям и механизмам реализации приоритетных задач Омской области. Кроме того, планируется сформировать проектную группу, которая займется проработкой и выполнением ключевых задач в формате отдельных проектов.

Стратегическое руководство и общая координация возлагаются на губернатора Омской области, а организационно‑техническое сопровождение обеспечивает региональное министерство цифрового развития и связи.

Возглавлять работу структуры будет один из заместителей председателя областного правительства.