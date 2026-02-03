В Омске окончательно вымирают книжные магазины

Но остаются «крафтовые» и онлайн-магазины.

Фото создано при помощи ИИ

В Омске закрывается еще один магазин книготорговой сети «Центр-книга». 9 февраля станет последним рабочим днем филиала по адресу: Маркса, 29. Грустно, но сейчас в магазине распродают оставшиеся издания по бросовой цене – 50 % от стоимости.

До этого точки «Центр-книги» перестали существовать на 70 лет Октября, на проспекте Мира, а также улицах Богдана Хмельницкого и 4-й Челюскинцев.

Когда-то это была самая популярная книготорговая сеть. Первые ее магазины появились 30 лет назад. В это же время начинается и история «Читай-города», который тоже сейчас переживает не лучшие времена, но в онлайн-сегменте он все расширяется и берет на себя обязательства сувенирного отдела и товаров для интерьеров.

В Омске работало восемь его магазинов, в прошлом году они пережили масштабный ребрендинг. В декабре 2025-го в сети «Читай-город» приостановлена реализация пяти книг из-за возбуждения административных дел против книжных магазинов сети в отдельных регионах России.

Шедеврум

Редкие книги онлайн

Если вы привыкли к онлайн-покупкам книг – один из вариантов, кстати, приемлемый по цене – в Пушкинке работает интернет-магазин, где можно их приобрести.

– Наш магазин предлагает уникальную возможность пополнить личную библиотеку редкими книгами. Это поможет не только расширить кругозор, но и обогатить интеллектуальный багаж. Мы рады помочь тем, кто стремится к самообразованию и культурному развитию, – отметили в ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

В разделе представлен широкий выбор изданий на любой вкус – это естественнонаучная литература, книжки по медицине, сельскому хозяйству, техническая, общественно-политическая, историческая литература, педагогика, культурология, литература о спорте, филологические справочники и философские труды. «Художка», сказки, арт-литература.

В каталоге представлены издания с историей, редкие произведения. Например, «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны» Ярослава Гашека 1982 года выпуска – самое популярное произведение чешской литературы. В Мифологическом энциклопедическом словаре под редакторством Елеазара Мелетинского публикуются статьи о богах, духах, полубожественных и демонических персонажах, эпических и фольклорных героях.

Представлена книжка Павла Васильева, его нередко называют лишь самобытным поэтом и очеркистом, он же был величиной, крупнейшим русским советским поэтом. Его ставят в один ряд с Александром Блоком, Сергеем Есениным, Владимиром Маяковским, Осипом Мандельштамом. Если бы не его гибель в 1937 году, неизвестно, каких вершин достиг бы наш земляк.

Шедеврум

Эксклюзивный товар

Все книжники Омска знают про магазин на улице Тарской. Его ценит почтенная профессура и молодые ученые. Представлен большой выбор изданий по истории, философии и культурологии.

Особо притягателен отдел букинистики с антикварными изданиями, которым сто лет. На полках с новыми изданиями много редких книг, отпечатанных минимальным тиражом.

Магазин стал культовым для историков, причем их книжки тоже имеются в продаже. Например, Анатолий Штырбул – доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории, социологии и политологии ОмГПУ, эксперт Российской академии наук, член Союза российских писателей.

В исторической науке сегодня наблюдается антропологический поворот, потому популярность среди читающей публики обретают исследования, где масштабная история преподносится сквозь призму жизни отдельно взятого человека или отрасли.

Книжные магазины, увы, вымирают. Увлекательное чтиво другого уровня, не сеть, а штучный товар теперь предлагается омичам. Правда, эксперты опасаются, что книга может стать элитарным предметом. А не частью массовой культуры, как это было еще каких-нибудь 30–40 лет назад.