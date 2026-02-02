ВТБ и НИУ ВШЭ: российский бизнес закладывает фундамент для будущего роста

Главным вызовом этого года предприниматели считают обслуживание долга даже при умеренной долговой нагрузке.

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Российский бизнес видит инвестиционные возможности в российской экономике и 2026 год планирует использовать для укрепления финансовых показателей, накопления ресурсов и тщательной проработки следующих шагов. Об этом рассказали 114 руководителей крупнейших российских компаний из 12 отраслей экономики – они приняли участие в совместном исследовании финансовой устойчивости и корпоративных практик крупного российского бизнеса, организованном банком ВТБ и Школой финансов НИУ ВШЭ.

– Результаты исследования убедительно показывают, что российский бизнес вновь продемонстрировал свое уникальное качество – антихрупкость в условиях внешних ограничений и геополитического «шторма». Компании за короткие сроки накопили бесценный опыт управления, а также выстроили новые цепочки поставок. Эта практика адаптации и консолидации ресурсов станет фундаментом для следующей волны экономического развития. Принципиально важно, что бизнес продолжает видеть в российской экономике значительные инвестиционные возможности. Это создает объективный потенциал для долгосрочного устойчивого роста темпами, превышающими среднемировые, – ожидаем, что для этого в скором времени сложатся макроэкономические предпосылки, – прокомментировал исследование научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Опрос также показал, что 75 % компаний в 2026 году планируют заимствования в рублях – валютные риски воспринимаются как более опасные. Валютное кредитование рассматривают экспортеры с валютной выручкой: нефтегазовая отрасль (78 %), металлургия (36 %), химия (44 %). Средний прогноз курса на конец 2026 года от участников опроса – 94 рубля за доллар. Однако большинство респондентов считают курс рубля плохо прогнозируемым в нынешних условиях.

Главным вызовом этого года бизнес называет обслуживание долга даже при умеренной долговой нагрузке (1,7 под чистый долг/EBITDA). 65 % корпоративных кредитов выданы по плавающей ставке, привязанной к ключевой ставке ЦБ. Корпоративный сектор считает «комфортными» ставки по кредитам в районе 12 %, что достижимо при снижении ключевой до 9–9,5 %.

– Осторожные прогнозы – признак ответственного управления. Российский бизнес демонстрирует зрелость и высокую способность к адаптации и планированию работы в условиях санкционных ограничений и макроэкономической неопределенности. Компании закладывают прочный фундамент для будущего роста, реструктуризируя цепочки поставок и придерживаясь консервативных финансовых стратегий. Вместе с тем эффективность этих шагов в среднесрочной перспективе зависит от нормализации денежно-кредитных условий, снижения геополитической напряженности и формирования благоприятных инвестиционных условий, – считает член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

Консервативные стратегии – это не пессимизм, а рациональная логика ответственного управления в текущих условиях. Так, представители розничной торговли и транспорта отмечают снижение внутреннего спроса. Ожидание по средневзвешенному прогнозу роста выручки на 2026 год составляет 3 %. При этом каждый четвертый участник исследования оптимистичен в отношении своего бизнеса и ожидает опережающего роста продаж в денежном выражении. В основном это представители электроэнергетики и нефтегазового сектора.

Ключевой тренд: крупный бизнес видит привлекательные инвестиционные возможности в национальной экономике. К инвестициям готовы 18 % компаний, участвовавших в опросе, преимущественно из сырьевых отраслей (металлургия – 30 %, нефтегазовый сектор – 50 %). При этом большинство респондентов планируют использовать 2026 год для укрепления финансового положения, накопления ресурсов и тщательной проработки следующих шагов, что является признаком долгосрочной стратегии. Более половины респондентов придерживаются консервативной стратегии сохранения капитала, остальные готовы на выплату умеренных дивидендов в рамках действующих дивидендных политик.

На фото – Виталий Сергейчук.