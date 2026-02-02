Бывший омский чиновник подался лечить животных и заработал штраф

Учреждение не уведомило о его найме прежнего работодателя.

В Называевском районе Омской области бюджетное учреждение поплатилось за несоблюдение антикоррупционного законодательства. Местная межрайонная прокуратура в ходе проверки выяснила, что на «Областную станцию по борьбе с болезнями животных» был трудоустроен бывший госслужащий.

Согласно закону, новый работодатель обязан в 10-дневный срок уведомить руководство по прежнему месту службы сотрудника. Однако в Называевской ветстанции это требование проигнорировали.

Прокуратура возбудила административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ. В итоге суд признал учреждение виновным и назначил штраф в размере 50 тыс. рублей.