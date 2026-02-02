В Омске вторую неделю не могут найти женщину в синем пуховике

Омичка вышла из дома и пропала.

Фото: vk.com/55mvd

В Омске пропала 38-летняя Татьяна Саушкина. Как сообщили в полиции, женщина 21 января ушла из дома на улице Краснопресненской и не вернулась. С заявлением о розыске обратился ее брат. До сих пор местонахождение омички остается неизвестным.

Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые. Была одета в синий пуховик и темные брюки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Татьяны Михайловны, просят сообщить по телефонам: 79-34-02, 8-953-393-42-90 или 102.