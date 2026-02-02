Эхо трагедии в Прокопьевске: омских подростков пускают в бани, несмотря на запреты

В Кемеровской области пятеро несовершеннолетних погибли в сауне во время празднования дней рождения. Причиной стало отравление угарным газом.

В городе Прокопьевске Кемеровской области произошла жуткая трагедия – на пожаре в частной бане погибли пятеро подростков. Как выяснилось, они отмечали тройной день рождения – двум девушкам исполнялось 16 и 17 лет, еще один парень отпраздновал 17-летие накануне.

Из огня удалось спастись шестой юной гостье заведения из компании. Почему не сориентировались остальные, сейчас выясняют следователи.

Опасный досуг

Как сообщают в региональном следкоме, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Администратора сауны задержали, вину она не признала. Что касается владельцев, то они тоже заключены под стражу, СК называет их «организаторами досугового учреждения».

Как выяснили силовики, индивидуальный предприниматель и его брат организовали оказание банных услуг, не имея помещений, соответствующих требованиям пожарной безопасности.

– При этом они грубо нарушили требования пожарной безопасности: объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей, – отметили в СК.

Помимо этого, следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ по факту халатности должностных лиц, контролирующих органов, допустивших незаконное оказание услуг с нарушением требований противопожарной безопасности.

Отметим, что в регионе, где еще не забыта трагедия в «Зимней вишне», когда пожар в торгово-развлекательном комплексе унес жизни 60 человек, из них 37 детей, любая гибель ребенка воспринимается болезненно. И вновь возникают вопросы к надзорным ведомствам.

До 18 с родителями

«Омск-информ» узнал, есть ли ограничения по возрасту в омских частных помывочных. И закреплены ли правила законодательной базой.

Как оказалось, особых «возрастных» запретов на посещение бань на федеральном уровне нет, однако некоторые ограничения могут быть установлены органами местной власти. Так, в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа по решению Думы дети до 18 лет не допускаются в подобные заведения без сопровождения родителей или законных представителей.

Решение включено в постановление о перечне мест, расположенных на территории города, нахождение в которых детей запрещается в связи с возможностью причинения вреда их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

В Омске подобные решения также приняты. Правда, перечень утвержден без упоминания бань и саун. Есть запрет на нахождение детей без сопровождения родителей на территории, прилегающей к водным объектам общего пользования.

В Законе Омской области от 25.12.2012 № 1501-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию на территории Омской области» детям запрещено находится на объектах, которые предназначены для реализации товаров сексуального характера; в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных и других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции и табачных изделий. К тому же без сопровождения родителей в ночное время нельзя появляться в общественных местах.

Нельзя, но ходят

В омских парных формально детям одним находиться запрещено. По крайней мере, так утверждает руководство досуговых заведений. В Омске исправно работают муниципальные и частные помывочные. По количеству они неравнозначны. Так, в списке подведомственных горадминистрации фигурирует 16 объектов, в городе работает более 200 частных парилок: от мелких до шикарных крупных комплексов.

Возрастные запреты учреждения вправе устанавливать сами. Например, несовершеннолетние до 18 лет не могут самостоятельно посещать парные комнаты, сауны и спа-кабинеты без сопровождения взрослых.

– Детям до 18 лет не разрешается находиться в саунах, бассейне и гидромассажных ваннах без присутствия взрослых сопровождающих. С одним взрослым должно находиться не более 3-х детей, – сообщается в одной из саун Омска.

При этом ответственность за безопасность несовершеннолетних несут родители, согласно Семейному Кодексу ГК РФ. Как утверждается, среди подростков этот вид досуга сейчас не очень популярен.

– Дни рождения отмечают часто в бане, часто большими компаниями. Но сейчас реже, чем лет 10–15 назад. Меня удивил возраст, к нам приходят люди постарше, но чтобы и для подростков сауна оказалось популярной – это странно. Мне казалось, они сейчас с телефонами сидят. Может, такой поход – это желание показать, что они уже взрослые, – предположила администратор одной из омских саун Людмила Айдарова.

Впрочем, по факту все происходит иначе. На возраст гостей закрывают глаза администраторы и владельцы бань и саун. Деньги не лишние.

– Наша Соня со своим мальчиком ходила в спа-салон, он такой подарок ей преподнес на Новый год. Оба несовершеннолетние, но документов у них никто не спросил, а нас они не поставили в известность, – рассказывает мама 16-летней девушки.

Таким образом, от подобной трагедии не застрахован ни один российский город, и Омск не исключение. Как показывает практика, в банях и саунах компании несовершеннолетних вряд ли откажут в посещении. Поэтому со своей стороны следует включить ответственность родителям и хотя бы изредка интересоваться жизнью своих детей. А подросткам следует помнить, что баня – объект повышенной пожарной опасности, и заранее знать о путях эвакуации.