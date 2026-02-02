Двум омским судьям отказали в повышении

Новые должности не получили Юлия Еленская и Константин Кудашов.

В судах Омской области произошли важные кадровые изменения. Сегодня, 2 февраля, Квалификационная коллегия судей рассмотрела заявления претендентов на ключевые посты в инстанциях города и области.

В частности, карьерный рост не задался у Юлии Еленской. Несмотря на 10-летний стаж работы в Первомайском районном суде, коллегия отказала ей в рекомендации на пост судьи Омского областного суда. Эту должность займет Владимир Знаменщиков. Также без одобрения остался Константин Кудашов, претендовавший на кресло судьи в Центральном районном суде.

Положительные решения были приняты еще по трем другим кандидатурам. Теперь кадровый состав арбитражного, Куйбышевского и Ленинского районных судов пополнится новыми специалистами – Валерией Рыбаконенко, Валентиной Фоминой и Марией Демиденко соответственно.