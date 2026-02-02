Морозы сдают позиции: Омск ждет резкое потепление и снегопады

Синоптики предупреждают о мокром снеге, метели и снежных заносах на юго‑западе региона.

Фото: Freepik.com

Омские синоптики обновили прогноз погоды на ближайшие дни. По информации Обь-Иртышского УГМС, в ночь на 3 февраля температура в регионе опустится до −23 °С, а в северо-восточных районах морозы усилятся до −29 °С. Днем воздух прогреется до −14…−19 °С, местами ожидается небольшой снег.

В среду, 4 февраля, осадки прекратятся, а морозы начнут ослабевать. Ночью столбики термометров покажут −21…−26 °С, днем потеплеет до −12…−17 °С, в отдельных районах воздух прогреется до −7…−12 °С.

В четверг, 5 февраля, ночью в Омской области ожидается −12…−17 °С, на востоке похолодает до −22 °С. Днем температура резко повысится до 0…−5 °С, на севере еще будет прохладно, до −10 °С. При этом прогнозируются снег и мокрый снег.

В отдельных районах возможна метель, а на юго-западе региона синоптики предупреждают о сильном снегопаде. Ветер усилится, порывы местами достигнут 15–18 м/с, что приведет к образованию снежных заносов.