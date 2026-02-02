Омск-Информ
·Общество

Известный омский судья отозвал заявление об отставке

Причины на данный момент остаются неизвестными.

Члены региональной Квалификационной коллегии судей удовлетворили заявление Дмитрия Литвинова и отменили решение о прекращении его полномочий в Кировском районном суде Омска. 

Информация о решении коллегии была обнародована сегодня, 2 февраля. Судья должен был уйти в отставку именно с этой даты, а заявление об отзыве он подал еще в ноябре прошлого года. 

Литвинов работает в Кировском районном суде с августа 2014 года, это его первая судебная должность. Ранее он почти 11 лет трудился в прокуратуре Омской области, включая пост заместителя Калачинского межрайонного прокурора с 2008 по 2013 год. 

Мотивы, по которым судья отозвал свое заявление об отставке, пока не сообщаются.

