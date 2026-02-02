Омск-Информ
·Общество

В Омске расчистили снег только после вмешательства прокуратуры

Ведомство провело проверку надлежащего содержания дорог в зимний период.

В Омске после вмешательства прокуратуры Советского округа начались активные работы по уборке снега. Поводом для прокурорской проверки послужило плачевное состояние пешеходных зон.

Проверка показала, что прогулочные дорожки для пешеходов, проходы для детей и их родителей к образовательным учреждениям оказались заблокированы сугробами.

В адрес директора УДХБ было вынесено прокурорское представление. Сейчас завалы в Советском округе устранены. Отмечается, что аналогичные «снежные» проверки прошли и в других округах города, где прокуроры также заставили специалистов расчистить дорожки.

