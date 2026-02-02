Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омская судья получила дисциплинарное предупреждение

Специальная комиссия нашла в ее действиях дисциплинарный проступок.

Квалификационная коллегия судей Омской области привлекла к дисциплинарной ответственности судью Советского районного суда Марию Дроздову. Решение было принято по итогам заседания, состоявшегося сегодня, 2 февраля.

Как следует из официального сообщения ККС, комиссия выявила в действиях Дроздовой признаки дисциплинарного проступка. Члены коллегии согласились с выводами проверяющих и назначили ей взыскание в виде предупреждения.

Отметим, что Мария Дроздова имеет значительный стаж в судебной системе: с 2008 года она работала мировым судьей в Октябрьском районе, а в феврале 2024 года была назначена на текущую должность в Советский районный суд Омска.

·Общество

Омская судья получила дисциплинарное предупреждение

Специальная комиссия нашла в ее действиях дисциплинарный проступок.

Квалификационная коллегия судей Омской области привлекла к дисциплинарной ответственности судью Советского районного суда Марию Дроздову. Решение было принято по итогам заседания, состоявшегося сегодня, 2 февраля.

Как следует из официального сообщения ККС, комиссия выявила в действиях Дроздовой признаки дисциплинарного проступка. Члены коллегии согласились с выводами проверяющих и назначили ей взыскание в виде предупреждения.

Отметим, что Мария Дроздова имеет значительный стаж в судебной системе: с 2008 года она работала мировым судьей в Октябрьском районе, а в феврале 2024 года была назначена на текущую должность в Советский районный суд Омска.