Переломы таза и реанимация: юный квадроциклист сбил сверстника в Омской области

Собственника техники и виновника ДТП обязали выплатить по 300 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

Фото создано при помощи ИИ

Исилькульский городской суд Омской области вынес решение по делу о ДТП, в котором серьезно пострадал 14-летний ребенок. Инцидент произошел в мае прошлого года на территории одного из местных клубов.

Суд установил, что владелец квадроцикла разрешил покататься своему несовершеннолетнему внуку, а тот, не имея прав, передал руль своему другу. В итоге юный водитель сбил пешехода. Пострадавший получил тяжелейшие травмы, включая переломы костей таза, и долгое время провел в реанимации. Последствия аварии сказываются на его здоровье до сих пор.

С владельца техники суд взыскал 300 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. С несовершеннолетнего водителя взыскано еще 300 тыс. рублей.