Омских бизнесменов заставили заплатить миллионы за чужой бренд

После вмешательства судебных приставов ответчики полностью погасили долг за незаконную продажу косметики.

Фото создано при помощи ИИ

ООО «Бьюти Кластер» подало иск в суд к индивидуальному предпринимателю и администратору сайта сети омских супермаркетов парфюмерии и косметики. В компании заявили, что обладают исключительными правами на использование товарного знака корейского бренда косметики Ma:nyo на территории России.

В ходе мониторинга интернет-ресурсов было установлено, что предприниматель и администратор сайта разместили на странице сети супермаркетов информацию о продаже косметики под брендом Ma:nyo. Как указали в компании, ООО «Бьюти Кластер» не состоит с этими лицами в договорных отношениях и не давало разрешения на использование товарного знака на территории России, в том числе на ввоз и реализацию продукции, маркированной сходным обозначением.

В рамках досудебного урегулирования конфликта ООО «Бьюти Кластер» направило адресатам претензионные письма с требованием прекратить незаконное использование товарного знака, однако реакции на них не последовало.

Суд удовлетворил иск компании и обязал индивидуального предпринимателя и сотрудницу выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака, а также возместить судебные расходы. Общая сумма взысканий составила 3 643 000 рублей. Дополнительно с ответчиков будут начисляться проценты за пользование чужими денежными средствами – с первого рабочего дня после вступления решения суда в законную силу и до полного исполнения обязательств.

Исполнительный документ был передан на принудительное исполнение в отдел судебных приставов по Кировскому административному округу города Омска.

В ходе исполнительного производства судебный пристав официально уведомил должников о возбуждении производств и разъяснил, что в случае неисполнения решения суда в добровольный срок к ним будут применены меры принудительного взыскания.

Чтобы избежать дополнительных финансовых санкций, должники полностью погасили солидарную задолженность. В результате решение суда было исполнено, а исключительные права компании-правообладателя восстановлены.