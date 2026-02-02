Омск-Информ
К омичам снова вышла дикая лиса

Это произошло в поселке под Омском.

Дикая лиса забрела еще в один населенный пункт Омской области. Как сообщает «Вечерний Омск», животное заметили в коттеджном поселке «Березовый стан».

– Пришла на запах шашлыка в коттеджный поселок «Березовый стан». И стащила, плутовка, с дерева сало. Им местные жители подкармливали синичек, – сообщают очевидцы.

Местные жители сняли зверя на видео.

Отметим, что этой зимой лисы уже несколько раз выходили в Омской области к жилью. Диких зверей замечали даже в Омске.

