Омская область заняла «золотую середину» в рейтинге доступности бензина

Регион занял 42-е место.

Фото создано при помощи ИИ

Аналитики агентства «РИА Новости» подготовили свежий рейтинг регионов России по доступности бензина марки АИ-92. Омская область закрепилась в на 42-м месте в списке. На одну среднюю зарплату житель региона может позволить себе 1079 литров топлива.

По данным исследования, стоимость АИ-92 в Омской области сейчас составляет в среднем 57,77 рубля за литр. Примечательно, что за прошедший год цена на эту марку бензина в регионе выросла на 9,9 %.

Больше всего топлива могут купить жители Москвы, Чукотки (по 2500 литров) и Ямала (2436 литров). При этом цены на Чукотке остаются одними из самых высоких в стране – 74 рубля за литр.

Самым недоступным бензин оказался в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Там из-за соотношения зарплат и цен жители могут приобрести лишь от 601 до 640 литров.