Опасные «соседи»: омский врач-инфекционист рассказала, как обнаружить описторхоз

Омская область стоит на первом месте в России по заболеваемости описторхозом, поскольку крупнейшим очагом инвазии является Обь-Иртышский бассейн.

Впервые возбудитель описторхоза – кошачья двуустка – был обнаружен в печени кошки, за что и получил свое название. К сожалению, опасным паразитарным заболеванием страдают не только животные. Омская область лидирует по заболеваемости описторхозом у населения. О симптомах, способах диагностики и лечении заболевания рассказала врач-инфекционист высшей категории клиники «Евромед» Любовь Степанова.

– Любовь Алексеевна, что такое описторхоз?

– Это природно-очаговый биогельминтоз, в основном поражающий желчевыводящие протоки, желчный пузырь и протоки поджелудочной железы. Возбудители болезни ­– Opisthorchis felineus (кошачья двуустка). Это плоские черви-гермафродиты длиной 8–14 мм и диаметром 1–3,5 мм с двумя присосками. По предположению одних исследователей, описторхи живут в организме 10–20 лет, по мнению других – в течение всей жизни хозяина.

– Насколько распространен описторхоз?

– Это самый распространенный биогельминтоз в России. Наиболее крупная эндемичная территория находится в Западной Сибири, где расположен крупнейший Обь-Иртышский очаг инвазии. По данным Роспотребнадзора (в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2024 году»), , количество зарегистрированных в 2024 г. случаев – 1774 человека. По всей России – 13 757 случаев.

– Как происходит заражение?

– Механизм передачи – фекально-оральный. В жизненном цикле возбудителя есть три звена: два промежуточных хозяина и окончательный. Первый – моллюски рода Codiella, в организме которых из яйца формируются личинки, второй – рыбы семейства карповых, в мышцы которых внедряются личинки, через несколько недель становясь заразными. Окончательными хозяевами являются человек и животные (кошки, собаки, лисы, белки), которые заражаются при поедании рыбы. Заражение человека происходит только при употреблении в пищу сырой или плохо проваренной и прожаренной рыбы (карася, язи, воблы, плотвы, чебака, леща и др.) с жизнеспособными паразитами. Другими путями заразиться описторхозом нельзя. После того как зараженная рыба попадает в желудок, личинки освобождаются от оболочек под действием пищеварительных соков. В течение нескольких часов они находят путь в желчные протоки и печень, где закрепляются при помощи присосок. Здесь личинки начинают питаться и размножаться.

– Как человеку понять, что он заболел описторхозом?

– Специфичных симптомов не существует. Для острой формы описторхоза характерны повышение температуры, слабость, потливость, отсутствие аппетита, головная боль, боль в мышцах и суставах. Возможны высыпания на коже туловища, рук и ног, которые бесследно исчезают спустя 3–10 дней, а также тупая ноющая боль в правом подреберье или острая жгучая боль с иррадиацией под лопатку.

В хронической форме проявления похожи на симптомы других заболеваний пищеварительной системы. Это тяжесть в животе, боли в правом подреберье, отрыжка, тошнота, рвота после грубых нарушений диеты, горечь во рту. Также пациенты отмечают утомляемость, снижение аппетита, раздражительность, слабые головные боли, сыпь на коже (иногда зудящую), периодическое незначительное повышение температуры.

А в бессимптомной форме у описторхоза нет никаких проявлений.

При появлении перечисленных симптомов и употреблении в прошлом рыбы семейства карповых нужно обязательно пройти обследование с целью исключения описторхозной инвазии.

– Как проводится диагностика описторхоза? Насколько информативны анализы?

– В клиническом анализе крови может наблюдаться высокая эозинофилия в остром периоде – до 60х109/л (около 90 % информативности), умеренная эозинофилия или нормофилия при хронических формах, иногда отмечается снижение уровня гемоглобина и тромбоцитов и повышение СОЭ. В биохимическом анализе крови – повышение уровня АЛТ, АСТ, общего билирубина, щелочной фосфатазы, ГГТ и амилазы в остром периоде и их периодическое умеренное повышение в хронической фазе. Иммуноферментный анализ крови на описторхоз для выявления антител при остром процессе имеет высокую диагностическую ценность – до 90 % информативности, при хроническом процессе информативность не выше 60 %, часто возникают ложноположительные реакции при других гельминтозах и аутоиммунных заболеваниях. Единственное средство подтверждения диагноза – выявление яиц гельминтов в анализе кала и/или дуоденальном содержимом (на 4–6 неделе после заражения при копроовоскопии и микроскопии дуоденального содержимого).

– Существует мнение, что паразитами заражены все, и жить с таким соседством неопасно. Так ли это?

– Нет. Длительное нахождение паразитов в организме может привести к хроническим воспалительным изменениям и поражению внутренних органов: токсико-аллергическому гепатиту, абсцессу печени, желчному перитониту, острому миокардиту, раку поджелудочной железы, поражению эпителия желчных ходов печени.

– В чем заключается лечение?

– Дегельминтизация назначается только после подтверждения диагноза: выявления яиц при хроническом описторхозе или выявление антител при остром. Лечение назначает врач, и проводится оно под наблюдением в условиях круглосуточного или дневного стационара. В «Евромеде» можно пройти лечение по направлению врача-инфекциониста или врача-гастроэнтеролога в условиях дневного стационара (в корпусах на Съездовской и Лукашевича) и круглосуточном стационаре (на «Зеленом острове»).

