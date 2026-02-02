Омск-Информ
·Общество

В Омске потратят 30 миллионов рублей на ремонт спортивных объектов

Мэр Шелест анонсировал масштабные работы.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о предстоящих ремонтных работах в 14 учреждениях, находящихся в ведении департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Преобразование затронет спортивные объекты, клубы для детей и подростков, а также молодежные пространства. В рамках ремонта запланирован косметический ремонт помещений, установка новых оконных блоков, монтаж системы экстренного оповещения и проведение работ по ремонту крыш зданий.

Из городского бюджета на эти цели выделят более 30 млн рублей.

