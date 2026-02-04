Омский врач развеял мифы о геморрое

Почему заболевание помолодело, как связан геморрой с сидячей работой, о раке и самолечении рассказал врач-колопроктолог «Евромеда» Сергей Филиппчиков.

Из-за своей щекотливости геморрой часто становится предметом стыда, что мешает открытому диалогу даже со специалистом. В результате вокруг этого заболевания возникло множество заблуждений. Мы обратились к квалифицированному колопроктологу, чтобы опровергнуть популярные мифы и дать исчерпывающие разъяснения. Сергей Филиппчиков ведет прием в «Евромеде» на Кемеровской, 13. Расписание и запись по ссылке.

Сначала – немного теории: что такое геморрой? Сталкиваясь с таким вопросом, обычный человек чаще всего спрашивает у интернета. Там все просто: геморрой – заболевание, связанное с тромбозом, воспалением, патологическим расширением геморроидальных сплетений дистального (самого крайнего) отдела прямой кишки. Дальше почти всегда возникает второй вопрос: а есть ли у меня геморрой? И вот тут уже чуть сложнее.

Геморроидальные сплетения (или узлы) есть у каждого человека. Это нормальная анатомическая структура, которая расположена под слизистой оболочкой в конечном отделе толстой кишки. Это такие губчатые артериовенозные сосудистые подушечки, которые участвуют в удержании кала, газов. При нарушении их кровообращения, а также при ослаблении поддерживающих тканей в них возникают патологические изменения, узлы начинают увеличиваться, опускаться и могут выпячиваться наружу (выпадать из заднего прохода) или во внутренний просвет кишки.

Наличие небольших геморроидальных узлов – не болезнь. Заболевание проявляется, когда происходят патологические изменения в узлах.

Теперь рассмотрим наиболее популярные факты о геморрое и разберемся, что миф, а что правда.

Миф 1. Геморроем страдают исключительно пенсионеры.

Правда : в последние десятилетия геморрой значительно «помолодел». Страдают им люди всех возрастов, чему способствует значительное увеличение количества «сидячей» работы.

Миф 2. Геморрой можно «получить» при сидячем образе жизни и переохлаждении.

Правда . Считается, что ряд факторов играет определенную роль, в том числе нерегулярное опорожнение кишечника (запор или диарея), недостаток физических упражнений, диеты с низким содержанием клетчатки, повышенное внутрибрюшное давление (длительное напряжение, беременность), генетика, длительное сидение, переохлаждение, хронический кашель. Чаще всего факторов несколько, действуют они сообща.

Миф 3. Геморрой – это болезнь, которую нельзя вылечить полностью.

Правда. Редко, но, к сожалению, рецидивы случаются и после оперативного лечения. Но это зависит и от самого человека – важно соблюдать рекомендации. Нужно ограничить причины, вызвавшие развитие заболевания, более тщательно следить за питанием, нагрузками, длительным сидением, натуживанием, тогда результат отличный. А современная медицина позволяет сделать лечебный процесс достаточно комфортным и непродолжительным.

Миф 4. Геморрой может пройти сам. Лечение необязательно.

Правда. Небольшие обострения могут пройти самостоятельно. Но вопрос в другом – как быстро это пройдет? И насколько сильно пациент будет страдать, пока обострение проходит само? Современные виды лечения могут значительно ускорить процесс и облегчить симптомы.

