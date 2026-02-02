Омск-Информ
·Происшествия

В Омске произошло сильное загрязнение Иртыша

В воду попало много ртути.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС зафиксировали случай высокого уровня загрязнения Иртыша неподалеку от поселка Берегового. В воде, взятой 29 января, обнаружили 0,049 мкг ртути на литр.

Загрязнение также выявили в реке Ишим в селе Усть-Ишим. Там 20 января концентрация марганца достигла 0,3142 мг на литр.

Отметим, что высоким загрязнением поверхностных вод является превышение ПДК от 3 до 5 раз для ртути и от 10 до 50 раз для марганца.

